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Лучший бомбардир Суперлиги уехал в Данию
Потеря для украинского чемпионата.
Экс-лидер МБК Николаев Квентин Петерсон подписал годичный контракт с Баккен Беарс, сообщает официальный сайт клуба из Дании.
В прошлом сезоне Петерсон в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 29,5 очка, 7,6 подбора и 6,4 передачи, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Также Петерсон претендовал на звание MVP Суперлиги, но в борьбе за награду уступил Джареду Терреллу из Днепра.
Ранее UА-Футбол сообщал, что Киев-Баскет сохранил ключевого форварда.
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