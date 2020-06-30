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Лучший бомбардир Суперлиги уехал в Данию

Баскетбол
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Потеря для украинского чемпионата.

Лучший бомбардир Суперлиги уехал в Данию
Новина українською

Экс-лидер МБК Николаев Квентин Петерсон подписал годичный контракт с Баккен Беарс, сообщает официальный сайт клуба из Дании.

В прошлом сезоне Петерсон в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 29,5 очка, 7,6 подбора и 6,4 передачи, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Также Петерсон претендовал на звание MVP Суперлиги, но в борьбе за награду уступил Джареду Терреллу из Днепра.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Киев-Баскет сохранил ключевого форварда.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига Квентин Петерсон
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