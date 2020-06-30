Два игрока Бруклина заразились коронавирусом

COVID-19 обнаружили у центрового ДеАндре Джордана и разыгрывающего Спенсера Динвидди. Джордан объявил, что не поедет в Орландо на рестарт сезона, Динвидди еще не принял окончательное решение, но склоняется к пропуску возобновления чемпионата.

Ранее стало известно, что рестарт сезона в Нетс пропустят главные звезды команды – Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Также Бруклину не поможет и форвард Уилсон Чендлер.

Бруклин с показателем 30-34 перед рестартом сезона занимает седьмое место в Восточной конференции.

Рестарт сезона 2019-2020 в НБА должен начаться 30 июля.