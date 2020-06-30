  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Два игрока Бруклина заразились коронавирусом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока Бруклина заразились коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

У Нетс большие проблемы.

Два игрока Бруклина заразились коронавирусом
Новина українською

COVID-19 обнаружили у центрового ДеАндре Джордана и разыгрывающего Спенсера Динвидди. Джордан объявил, что не поедет в Орландо на рестарт сезона, Динвидди еще не принял окончательное решение, но склоняется к пропуску возобновления чемпионата.

Ранее стало известно, что рестарт сезона в Нетс пропустят главные звезды команды – Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Также Бруклину не поможет и форвард Уилсон Чендлер.

Бруклин с показателем 30-34 перед рестартом сезона занимает седьмое место в Восточной конференции.

Рестарт сезона 2019-2020 в НБА должен начаться 30 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Бруклин Нетс коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...