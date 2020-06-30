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БК Днепр продлил контракт с бывшим игроком НБА

Баскетбол
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Чемпион Суперлиги сохранил лидера.

БК Днепр продлил контракт с бывшим игроком НБА
Новина українською

БК Днепр на клубной странице в Facebook объявил о продлении контракта с американским защитником Джаредом Терреллом. Соглашение рассчитано на сезон 2020-2021.

Террелл в прошлом сезоне в Суперлиге провел 12 матчей, набирая в среднем за игру по 20,0 очка, 2,8 подбора и 1,8 передачи. Экс-игрок клубов НБА по итогам сезона был признан самым ценным игроком чемпионата Украины.

Решением Федерации баскетбола Украины сезон 2019-2020 в Суперлиге был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом страны стал БК Днепр, который на момент приостановки лидировал в регулярном чемпионате.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы сохранили легионера из Боснии.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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