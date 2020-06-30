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НБА нанесёт на баскетбольные площадки надписи Black Lives Matter

Баскетбол
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Борьба с расизмом продолжается

НБА нанесёт на баскетбольные площадки надписи Black Lives Matter
Новина українською

НБА и WNBA (женская НБА) планируют нанести на все площадки надписи с названием движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), где будут проводиться матчи после рестарта сезона, информирует ESPN.

Баскетболистки WNBA ведут переговоры с лигой по поводу футболок для разминки с надписью "Назови её имя", чтобы привлечь внимание к женщинам, ставшим жертвами жестокости полиции, в том числе к Брионне Тэйлор, которая была убита сотрудниками правопорядка в своём доме.

Фраза Black Lives Matter стала символом борьбы многих афроамериканцев против полицейского произвола. Президент профсоюза игроков НБА, разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Крис Пол подтвердил, что сейчас ведутся переговоры по поводу того, чтобы разрешить баскетболистам менять фамилию на своей майке заявлением о социальной и расовой справедливости.

Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

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В статье: НБА
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