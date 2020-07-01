Баскетбол
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У трех игроков Нью-Орлеана нашли коронавирус
COVID-19 продолжает атаковать американский спорт.
Вице-президент Нью-Орлеана Дэвид Гриффин сообщил, что три игрока Пеликанс сдали положительные тесты на коронавирус. Их имена не раскрываются.
Журналист ESPN Эндрю Лопес отмечает, что коронавирус в Нью-Орлеане обнаружили на прошлой неделе, когда игроки вернулись на тренировочную базу.
Ранее коронавирус был обнаружен у игроков Лейкерс, Детройта, Бруклина, Денвера и других клубов. Всего в лиге 16 зараженных.
Ожидается, что рестарт сезона в НБА начнется 30 июля в Орландо.
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