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Барселона без Пустового проиграла финал чемпионата Испании

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец на площадку не выходил.

Барселона без Пустового проиграла финал чемпионата Испании
Новина українською

Судьба решающего матча плей-офф Лиги АСB решилась за 4 секунды до конца последней четверти, когда Лука Вильдоза при равном счете из-под кольца вывел Басконию вперед. У Барселоны оставался последний шанс, однако Кори Хиггинс спасительный бросок не реализовал – 69:67 в пользу клуба из Страны Басков.

Баскония стала четырехкратным чемпионом Испании, повторив клубные достижения 2002, 2008 и 2010 годов.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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