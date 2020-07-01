Барселона без Пустового проиграла финал чемпионата Испании

Судьба решающего матча плей-офф Лиги АСB решилась за 4 секунды до конца последней четверти, когда Лука Вильдоза при равном счете из-под кольца вывел Басконию вперед. У Барселоны оставался последний шанс, однако Кори Хиггинс спасительный бросок не реализовал – 69:67 в пользу клуба из Страны Басков.

Баскония стала четырехкратным чемпионом Испании, повторив клубные достижения 2002, 2008 и 2010 годов.