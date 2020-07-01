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Барселона без Пустового проиграла финал чемпионата Испании
Украинец на площадку не выходил.
Судьба решающего матча плей-офф Лиги АСB решилась за 4 секунды до конца последней четверти, когда Лука Вильдоза при равном счете из-под кольца вывел Басконию вперед. У Барселоны оставался последний шанс, однако Кори Хиггинс спасительный бросок не реализовал – 69:67 в пользу клуба из Страны Басков.
Баскония стала четырехкратным чемпионом Испании, повторив клубные достижения 2002, 2008 и 2010 годов.
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