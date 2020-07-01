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Определен лучший данк 10-летия по версии ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Его автором стал иранец.

Определен лучший данк 10-летия по версии ФИБА
Новина українською

В финальном раунде голосования ФИБА за лучший данк 10-летия в матчах национальных сборных Арсалан Каземи победил Карлоса Мораеса из Анголы. За баскетболиста сборной Ирана проголосовали свыше 80 тысяч пользователей официального сайта Международной федерации баскетбола.

Напомним, что в списке 32 претендентов на звание автора данка 10-летия по версии ФИБА был и форвард сборной Украины Иван Ткаченко.

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В статье: ФИБА
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