МБК Николаев возглавил бывший скаут клуба НБА

МБК Николаев на официальной странице в Facebook сообщил, что с нового сезона главным тренером команды станет 39-летний американский специалист Кристиан Томас. Его прибытие в Украину ожидается в конце июля.

Томас в прошлом сезоне работал с японским клубом Бамбитоус Нара. Также американец возглавлял словенский Златорог и работал ассистентом главного тренера сборной Словении.

На родине Томас входил в тренерский штаб студенческих команд и занимал должность скаута в Юте Джазз.

МБК Николаев в сезоне 2019-2020 с показателем 8-18 в Суперлиге занял седьмое место.