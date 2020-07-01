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МБК Николаев возглавил бывший скаут клуба НБА
Клуб Суперлиги определился с новым тренером.
МБК Николаев на официальной странице в Facebook сообщил, что с нового сезона главным тренером команды станет 39-летний американский специалист Кристиан Томас. Его прибытие в Украину ожидается в конце июля.
Томас в прошлом сезоне работал с японским клубом Бамбитоус Нара. Также американец возглавлял словенский Златорог и работал ассистентом главного тренера сборной Словении.
На родине Томас входил в тренерский штаб студенческих команд и занимал должность скаута в Юте Джазз.
МБК Николаев в сезоне 2019-2020 с показателем 8-18 в Суперлиге занял седьмое место.