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МБК Николаев возглавил бывший скаут клуба НБА

Баскетбол
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Клуб Суперлиги определился с новым тренером.

МБК Николаев возглавил бывший скаут клуба НБА
Новина українською

МБК Николаев на официальной странице в Facebook сообщил, что с нового сезона главным тренером команды станет 39-летний американский специалист Кристиан Томас. Его прибытие в Украину ожидается в конце июля.

Томас в прошлом сезоне работал с японским клубом Бамбитоус Нара. Также американец возглавлял словенский Златорог и работал ассистентом главного тренера сборной Словении.

На родине Томас входил в тренерский штаб студенческих команд и занимал должность скаута в Юте Джазз.

МБК Николаев в сезоне 2019-2020 с показателем 8-18 в Суперлиге занял седьмое место.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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