О’Нил из-за Брайанта не станет снимать документальный сериал о себе

Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил признался, что не собирается следовать примеру Майкла Джордана и снимать сериал о своей карьере. Причина – трагическая смерть экс-одноклубника О’Нила Коби Брайанта, который в январе этого года погиб в авиакатастрофе.

Также Шак заявил, что больше никогда не наденет свои чемпионские перстни, поскольку не может вместе с Брайантом отпраздновать свой совместный успех.

Отметим, что Брайант и О’Нил со скандалом расстались в Лейкерс, но позже нормализовали свои отношения.