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О’Нил из-за Брайанта не станет снимать документальный сериал о себе

Баскетбол
(1 голосов)

Откровения Шака.

О’Нил из-за Брайанта не станет снимать документальный сериал о себе
Новина українською

Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил признался, что не собирается следовать примеру Майкла Джордана и снимать сериал о своей карьере. Причина – трагическая смерть экс-одноклубника О’Нила Коби Брайанта, который в январе этого года погиб в авиакатастрофе.

Также Шак заявил, что больше никогда не наденет свои чемпионские перстни, поскольку не может вместе с Брайантом отпраздновать свой совместный успех.

Отметим, что Брайант и О’Нил со скандалом расстались в Лейкерс, но позже нормализовали свои отношения.

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В статье: Коби Брайант НБА Шакил О'Нил
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