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Лейкерс подписали контракт с Джей Ар Смитом

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Текущее соглашение подписано на один год

Лейкерс подписали контракт с Джей Ар Смитом
Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с атакующим защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в "Кливленд Кавальерс" в течение почти четырёх сезонов. Они помогли "Кливленду" выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале "Голден Стэйт Уорриорз". Джеймс в "Инстаграме" намекал на подписание Смита.

Напомним, атакующий защитник "Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит. 34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в "Лейкерс" в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в "Лейкерс" и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Джей Ар Смит
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