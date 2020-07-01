Лейкерс подписали контракт с Джей Ар Смитом

"Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с атакующим защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в "Кливленд Кавальерс" в течение почти четырёх сезонов. Они помогли "Кливленду" выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале "Голден Стэйт Уорриорз". Джеймс в "Инстаграме" намекал на подписание Смита.

Напомним, атакующий защитник "Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит. 34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в "Лейкерс" в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в "Лейкерс" и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.