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Матчи НБА могут транслироваться с задержкой

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Все из-за цензуры

Матчи НБА могут транслироваться с задержкой
Новина українською

Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что НБА может транслировать матчи возобновлённого регулярного сезона с задержкой, чтобы подвергать цензуре слова игроков. По словам функционера, на паркете можно слышать нецензурные выражения и трешток со стороны игроков, что не должно попадать в трансляцию при пустых трибунах.

"Часто на площадке игроки говорят друг другу разные вещи. Они знают, что из-за шума на арене многое из их слов микрофон не воспринимает. Сейчас им придётся немного адаптировать язык, потому что их слова будут воспринимать микрофоны. Возможно, придётся транслировать матчи с небольшой задержкой", — приводит слова Адама Сильвера CBS.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

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В статье: НБА
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