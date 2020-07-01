Барселона уволила главного тренера

"Барселона" на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.

Напомним, что вчера, 30 июня в финальном матче чемпионата Испании "Барселона" уступила "Басконии" (67:69).

Пешич второй раз возглавил "Барселону" в феврале 2018 года. Привел команду к двум победам в Кубке Испании (2018, 2019), но ни разу не выиграл чемпионат и не выходил в "Финал четырех" Евролиги. За два этапа Пешича в клубе "Барселона" в 322 официальных матчах одержала 235 побед, выиграла Евролигу (2003), две лиги ACB (2003, 2004) и три Кубка Испании (2003, 2018, 2019).

"Перед началом финальной фазы ACB в Валенсии мы договорились с клубом, что это будет мой последний сезон в качестве тренера команды, потому что моя работа уже была выполнена и пришло время дать другому человеку возможность взять на себя роль главного тренера. Горжусь своей работой и игрой команды в эти сезоны. Всегда буду рад помочь "Барсе". Хочу поблагодарить фанатов и правление за поддержку и желаю "Барселоне" всяческих успехов", — сказал Пешич.



Одним из кандидатов на замену Пешичу является главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс.