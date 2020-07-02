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Лень сможет сыграть во время рестарта сезона в НБА

Баскетбол
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В Сакраменто рассчитывают на украинца.

Лень сможет сыграть во время рестарта сезона в НБА
Новина українською

Алексей Лень стал одним из трех игроков Кингз с положительным тестом на коронавирус. COVID-19 также обнаружили у Бадди Хилда и Джабари Паркера.

Тренер Сакраменто Люк Уолтон в комментарии для Sports! Yahoo сообщил, что коронавирус не должен помешать Леню помочь команде во время рестарта сезона в Орландо.

"Лень, Паркер и Хилд сообщили, что чувствую себя намного лучше. Наверняка они смогут выйти на площадку во время рестарта сезона", - сказал Уолтон.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА коронавирус
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