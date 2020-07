Барселона Пустового получила нового тренера

Барселона на официальном уровне сообщила о подписании трехлетнего контракта с 44-летним литовским специалистом Шарунасом Ясикявичюсом. Остальные подробности контракта не разглашаются.

