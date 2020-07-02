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Барселона Пустового получила нового тренера

Баскетбол
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Вице-чемпион Испании определился с новым коучем.

Барселона Пустового получила нового тренера
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Барселона на официальном уровне сообщила о подписании трехлетнего контракта с 44-летним литовским специалистом Шарунасом Ясикявичюсом. Остальные подробности контракта не разглашаются.

В Барселоне Ясикявичюс заменил Светислава Пешича, который не смог привести клуб к титулу к чемпионату Испании, проиграв в финале Басконии.

Ясикявичюс с 2016 года возглавлял литовский Жальгирис, с которым пять раз становился чемпионом страны и добирался до Финала четырех в Евролиги.

Стоит отметить, что Шарунас Ясикявичюс в качестве игрока провел в Барселоне четыре сезона.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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