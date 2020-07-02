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Стало известно, сколько НБА потратит на рестарт сезона

Баскетбол
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Сумма внушает.

Стало известно, сколько НБА потратит на рестарт сезона
Новина українською

По информации ESPN, организация рестарта сезона в Орландо при участии 22 клубов обойдется НБА в 150 миллионов долларов.

В эту сумму войдет аренда семи тренировочных комплексов, трех арен для проведения матчей, питание, тесты на коронавирус, обеспечение безопасности и так далее.

Проведение рестарта сезона в Орландо позволит НБА избежать долгосрочных потерь, которые лига рисковала понести в случае отмены сезона 2019-2020.

Концовка регулярного чемпионата НБА пройдет с 30 июля по 14 августа. Всего клубы перед плей-офф сыграют 88 матчей.

Согласно регламенту растарта сезона, если после завершения всех игр регулярного чемпионата в борьбе за плей-офф 8-я команда будет опережать 9-ю меньше чем на 4 победы, то НБА проведет дополнительные игры между двумя претендентами до одной или двух побед, причем у команды, которая будет находится позади не будет права на поражение.

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В статье: НБА
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