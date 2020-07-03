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Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом сборной Украины
Клуб из Черкасс сохранил ключевого игрока.
Черкасские Мавпы официально объявили о продлении контракта с форвардом Владимиром Коневым, для которого следующий сезон станет четвертым в клубе.
Конев в сезоне 2019-2020 из-за проблем с коленом отыграл в Суперлиге всего 16 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирал по 6,3 очка и собирал по 3,1 подбора.
С Мавпами Конев в сезоне 2017-2018 выигрывал Суперлигу и признавался лучшим форвардом чемпионата.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы сохранили легионера из Боснии.
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