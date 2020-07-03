Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом сборной Украины

Черкасские Мавпы официально объявили о продлении контракта с форвардом Владимиром Коневым, для которого следующий сезон станет четвертым в клубе.

Конев в сезоне 2019-2020 из-за проблем с коленом отыграл в Суперлиге всего 16 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирал по 6,3 очка и собирал по 3,1 подбора.

С Мавпами Конев в сезоне 2017-2018 выигрывал Суперлигу и признавался лучшим форвардом чемпионата.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы сохранили легионера из Боснии.