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Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом сборной Украины

Баскетбол
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Клуб из Черкасс сохранил ключевого игрока.

Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом сборной Украины
Новина українською

Черкасские Мавпы официально объявили о продлении контракта с форвардом Владимиром Коневым, для которого следующий сезон станет четвертым в клубе.

Конев в сезоне 2019-2020 из-за проблем с коленом отыграл в Суперлиге всего 16 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирал по 6,3 очка и собирал по 3,1 подбора.

С Мавпами Конев в сезоне 2017-2018 выигрывал Суперлигу и признавался лучшим форвардом чемпионата.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы сохранили легионера из Боснии.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Владимир Конев Черкасские Мавпы
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