Представлен трейлер сериала о последнем титуле Брайанта. ВИДЕО

Clutch Points представил анонс 8-серийного сериала о последнем титуле Коби Брайанта с Лейкерс в 2010 году, когда Озерные в финале плей-офф в семи матчах обыграли Бостон.

В документальной ленте можно будет увидеть интервью с Пау Газолем, Дереком Фишером и другими одноклубниками Брайанта по чемпионскому сезону.

Сериал «Mamba Out» будет показан в Instagram и YouTube с 5 по 26 июля.

Коби Брайант погиб 26 января в авиакатастрофе.