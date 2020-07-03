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Представлен трейлер сериала о последнем титуле Брайанта. ВИДЕО
Первая серия уже в воскресенье.
Clutch Points представил анонс 8-серийного сериала о последнем титуле Коби Брайанта с Лейкерс в 2010 году, когда Озерные в финале плей-офф в семи матчах обыграли Бостон.
В документальной ленте можно будет увидеть интервью с Пау Газолем, Дереком Фишером и другими одноклубниками Брайанта по чемпионскому сезону.
Сериал «Mamba Out» будет показан в Instagram и YouTube с 5 по 26 июля.
Коби Брайант погиб 26 января в авиакатастрофе.
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