В Лос-Анджелес Клипперс зафиксирован случай заражения коронавирусом

В клубе НБА "Лос-Анджелес Клипперс" выявлен новый случай заражения коронавирусом среди представителей клуба, об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в "Твиттере".

В качестве меры предосторожности клуб закрыл тренировочный центр и прекратил подготовку к возобновлению сезона. Однако клуб рассчитывает возобновить тренировочный процесс до 8 июля. Именно в этот день запланировано отправление команды в Орландо, где будут проходить матчи НБА.

"Клипперс" — вторая команда, которая закрыла тренировочный центр после того, как "Денвер Наггетс" закрыл свой тренировочный комплекс во вторник из-за выявленного положительного теста на коронавирус среди игроков и персонала организации.