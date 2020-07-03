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В Лос-Анджелес Клипперс зафиксирован случай заражения коронавирусом

Баскетбол
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Клуб закрыл тренировочную базу

В Лос-Анджелес Клипперс зафиксирован случай заражения коронавирусом
Новина українською

В клубе НБА "Лос-Анджелес Клипперс" выявлен новый случай заражения коронавирусом среди представителей клуба, об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в "Твиттере".

В качестве меры предосторожности клуб закрыл тренировочный центр и прекратил подготовку к возобновлению сезона. Однако клуб рассчитывает возобновить тренировочный процесс до 8 июля. Именно в этот день запланировано отправление команды в Орландо, где будут проходить матчи НБА.

"Клипперс" — вторая команда, которая закрыла тренировочный центр после того, как "Денвер Наггетс" закрыл свой тренировочный комплекс во вторник из-за выявленного положительного теста на коронавирус среди игроков и персонала организации.

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс
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