Теннисный корт, бассейн и царские хоромы: Леброн Джеймс приобрел роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Фото

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс приглашает на новоселье. Баскетболист приобрел роскошный особняк в районе Берверли-Хилс за 39 миллионов долларов.

Об этом сообщил спортивный обозреватель Дарен Роввел на своей официальной странице в Твиттере. Отмечается, что на территории около 1200 квадратных метров расположен бассейн, теннисный корт, кинотеатр и две роскошные бани.

Отметим, что ранее в НБА сообщали об организации новых мини-турниров.