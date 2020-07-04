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Теннисный корт, бассейн и царские хоромы: Леброн Джеймс приобрел роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Фото
Звезда не поскупился на деньги
Звезда Национальной баскетбольной ассоциации, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс приглашает на новоселье. Баскетболист приобрел роскошный особняк в районе Берверли-Хилс за 39 миллионов долларов.
Об этом сообщил спортивный обозреватель Дарен Роввел на своей официальной странице в Твиттере. Отмечается, что на территории около 1200 квадратных метров расположен бассейн, теннисный корт, кинотеатр и две роскошные бани.
Отметим, что ранее в НБА сообщали об организации новых мини-турниров.
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