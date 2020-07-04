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Теннисный корт, бассейн и царские хоромы: Леброн Джеймс приобрел роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Фото

Баскетбол
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Звезда не поскупился на деньги

Теннисный корт, бассейн и царские хоромы: Леброн Джеймс приобрел роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Фото
UA-Футбол
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Звезда Национальной баскетбольной ассоциации, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс приглашает на новоселье. Баскетболист приобрел роскошный особняк в районе Берверли-Хилс за 39 миллионов долларов.

Об этом сообщил спортивный обозреватель Дарен Роввел на своей официальной странице в Твиттере. Отмечается, что на территории около 1200 квадратных метров расположен бассейн, теннисный корт, кинотеатр и две роскошные бани.

Теннисный корт, бассейн и царские хоромы: Леброн Джеймс приобрел роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Фото - изображение 1

Отметим, что ранее в НБА сообщали об организации новых мини-турниров.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лейкерс
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