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Уже трое игроков Майами заразились COVID-19, они находятся на самоизоляции

Баскетбол
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Уже трое игроков Майами заразились COVID-19, они находятся на самоизоляции
UA-Футбол
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Уже у трех игроков баскетбольного клуба "Майами Хит" обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Miami Herald.

Так, в пятницу "Хит" закрыл тренировочную базу в качестве меры пресечения после положительного теста на коронавирус у двух игроков команды. На данный момент известно имя только одного игрока "Майами", который сдал положительный тест. Им стал форвард Деррик Джонс.

На данный момент эти игроки находится на самоизоляции. Они не поедут вместе с командой в Орландо и, соответственно, не сыграют в первых матчах после восстановления сезона. Однако, они смогут присоединиться позже. "Майами" отправится в Орландо 8 июля.

Напомним, что ранее глава WTA заявлял о неопределенности ситуации с продолжением сезона.

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В статье: NBA
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