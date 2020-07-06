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Никакой России. Ягупова продолжит карьеру в Турции

Баскетбол
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Звезда сборной Украины определилась с новым клубом.

Никакой России. Ягупова продолжит карьеру в Турции
Новина українською

Турецкая Чукурова на официальном уровне подтвердила подписание годичного контракта с форвардом сборной Украины Алиной Ягуповой, которая в прошлом сезоне стала MVP Евролиги. Аналогичное соглашение подписала еще одна украинка Людмила Науменко.

Ягупова и Науменко в Чукурове вместе выступали с 2017 по 2019 года. Алина делала годичный перерыв на Фенербахче, а Людмила готовится начать свой третий сезон в клубе из Аданы.

Ранее авторитетный портал Eurobasket.com сообщил, что Ягупова и Науменко договорились с новосибирским Динамо, но переезд двух украинок в чемпионат России так и не состоялся.

Алина Ягупова в прошлом сезоне в матчах чемпионата Турции в среднем за игру набирала по 18,9 очка, 5,0 подбора и 4,2 передачи. В Евролиге статистика Алины была еще более впечатляющей – 21,3 очка, 5,7 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч.

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В статье: Алина Ягупова
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