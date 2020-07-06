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МБК Николаев подписал двух украинцев
Клуб Суперлиги объявил о двойном усилении.
Очередными новичками МБК Николаева стали разыгрывающий Клим Артамонов и центровой Александр Кушниров.
Артамонов в сезоне 2019-2020 в составе БК Одесса провел в Суперлиге 24 матча. В среднем за игру плеймейкер набирал по 9,7 очка, 3,0 подбора и 4,9 передачи.
Кушниров вернулся в Украину после сезона в Словакии. Украинец в составе Нова Вес отыграл 13 матчей, принося своей команде по 5,8 очка и 3,8 подбора.
Ранее UА-Футбол сообщал, что МБК Николаев возглавил бывший скаут клуба НБА.
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