БК Днепр продлил контракт с ключевым игроком

БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о продлении контракта на сезон 2020-2021 с бывшим форвардом сборной Украины Станиславом Тимофеенко.

В чемпионском сезоне 2019-2020 Тимофеенко в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 11,5 очка и 5,0 подбора.

В Кубке Европы ФИБА опытный украинец выдавал практически аналогичную статистику – 11,5 очка и 5,1 подбора за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов.