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БК Днепр продлил контракт с ключевым игроком
Важный шаг от действующего чемпиона Суперлиги.
БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о продлении контракта на сезон 2020-2021 с бывшим форвардом сборной Украины Станиславом Тимофеенко.
В чемпионском сезоне 2019-2020 Тимофеенко в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 11,5 очка и 5,0 подбора.
В Кубке Европы ФИБА опытный украинец выдавал практически аналогичную статистику – 11,5 очка и 5,1 подбора за игру.
Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов.
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