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БК Днепр продлил контракт с ключевым игроком

Баскетбол
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Важный шаг от действующего чемпиона Суперлиги.

БК Днепр продлил контракт с ключевым игроком
Новина українською

БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о продлении контракта на сезон 2020-2021 с бывшим форвардом сборной Украины Станиславом Тимофеенко.

В чемпионском сезоне 2019-2020 Тимофеенко в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 11,5 очка и 5,0 подбора.

В Кубке Европы ФИБА опытный украинец выдавал практически аналогичную статистику – 11,5 очка и 5,1 подбора за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр получил потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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