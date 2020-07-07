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Звездный центровой поможет Лейкерс в рестарте сезона

Баскетбол
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Важное решение для ЛеБрона Джеймса.

Звездный центровой поможет Лейкерс в рестарте сезона
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Как сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания, 8-кратный участник Матчей всех звезд Дуайт Ховард решил участвовать в рестарте сезона.

Ховард сомневался в целесообразности выхода на площадку на фоне крупного расового конфликта в США.

В своем первом сезоне после возвращения в Лейкерс Ховард, проводя на площадке около 19 минут, в среднем за игру набирает по 7,5 очка и 7,4 подбора. Экс-центровой сборной США демонстрирует лучший в карьере процент реализации бросков, забивая свыше 73% попыток с игры.

Сезон в НБА возобновится 30 июля в Орландо. Лейкерс в статусе лидера Западной конференции досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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