Звездный центровой поможет Лейкерс в рестарте сезона

Как сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания, 8-кратный участник Матчей всех звезд Дуайт Ховард решил участвовать в рестарте сезона.

Ховард сомневался в целесообразности выхода на площадку на фоне крупного расового конфликта в США.

В своем первом сезоне после возвращения в Лейкерс Ховард, проводя на площадке около 19 минут, в среднем за игру набирает по 7,5 очка и 7,4 подбора. Экс-центровой сборной США демонстрирует лучший в карьере процент реализации бросков, забивая свыше 73% попыток с игры.

Сезон в НБА возобновится 30 июля в Орландо. Лейкерс в статусе лидера Западной конференции досрочно обеспечили себе место в плей-офф.