Легенда НБА может стать одноклубником Пустового

По информации Eurohoops, двукратный чемпион НБА с Лейкерс Пау Газоль близок к возвращению в Барселону, цвета которой защищал с 1998 по 2001 года.

Согласно источнику, переговоры между Газолем и каталонским грандом находятся на завершающей стадии. В ближайшее время стороны должны официально подтвердить сотрудничество.

Газоль предпочитал остаться в НБА, но в 40-летнем возрасте не смог найти достойный вариант продолжения карьеры.

За океаном лучший баскетболист в истории Испании с 2001 по 2019 года отыграл 1226 матчей, набирая в среднем за игру по 17,0 очка и 9,2 подбора.