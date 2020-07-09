  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Днепр продлил контракт с ключевым защитником
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Днепр продлил контракт с ключевым защитником

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной ход от чемпионов Суперлиги.

БК Днепр продлил контракт с ключевым защитником
Новина українською

На клубной странице в Facebook БК Днепр официально объявил о подписании нового контракта с защитником Анатолием Шунделем.

В чемпионском сезоне в Суперлиге Шундель отыграл 25 матчей, набирая в среднем за игру по 5,8 очка, 2,0 подбора и 2,6 передачи.

В Кубке Европы ФИБА Анатолий выдавал следующую персональную статистику – 7,8 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр продлил контракт с бывшим игроком НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...