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БК Днепр продлил контракт с ключевым защитником
Очередной ход от чемпионов Суперлиги.
На клубной странице в Facebook БК Днепр официально объявил о подписании нового контракта с защитником Анатолием Шунделем.
В чемпионском сезоне в Суперлиге Шундель отыграл 25 матчей, набирая в среднем за игру по 5,8 очка, 2,0 подбора и 2,6 передачи.
В Кубке Европы ФИБА Анатолий выдавал следующую персональную статистику – 7,8 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи.
Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр продлил контракт с бывшим игроком НБА.
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