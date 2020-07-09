БК Запорожье подписал форварда из Литвы

Очередным новичком запорожцев стал 27-летний Ауримас Маяскус, сообщает официальная страница клуба в Facebook. Контракт с тяжелым форвардом (203 см, 100 кг) подписан на сезон 2020-2021.

Маяскус в прошлом сезоне выступал в Исландии. В местном Нардвик УМФН новобранец Запорожья в среднем за игру набирал по 15,1 очка и 7,0 подбора.

Ранее Маяскус поиграл в Сербии и Литве. С 2013 по 2017 года литовец представлял команду государственного университета Сэм Хьюстон в штате Техас, а также вызывался в ряды юношеских сборных Литвы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье подписал украинского форварда.