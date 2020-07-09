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БК Химик подпишет форварда сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Солидное усиление для клуба из Южного.

БК Химик подпишет форварда сборной Украины
Новина українською

Форвард сборной Украины Андрей Мироненко сезон 2020-2021 проведет в Химике. Ожидается, что в ближайшее время эта информация получит официальное подтверждение.

В прошлом сезоне Мироненко в БК Запорожье в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 8,6 очка и 1,9 подбора. Будущий новичок Химика стал одним из лучших в чемпионате по качеству реализации трехочковых, забивает свыше 50% всех дальних попыток.

Андрей Мироненко в ноябре 2018 года в отборе на чемпионат мира-2019 дебютировал за сборную Украины.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Химик расстался с перспективным украинским форвардом.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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