БК Прометей подписал экс-звезду Будивельника

Президент Прометея Владимир Дубинский официально подтвердил, что после сложных переговоров американский форвард Ди Джей Стефенс согласился присоединиться к команде на сезон 2020-2021.

Стефенс хорошо знаком с украинской Суперлигой. В сезоне 2016-2017 американец выиграл чемпионат Украины в составе столичного Будивельника, набирая в среднем за игру по 13,1 очка и 5,9 подбора.

Два последних сезона Стефенс провел во французском Ле-Мане, с которым выигрывал местный чемпионат и дважды побеждал в конкурсе данков на Матче звезд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новым главным тренером БК Прометей стал Виталий Черний.