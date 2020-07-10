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БК Прометей подписал экс-звезду Будивельника

Баскетбол
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Клуб из Каменского объявил о мощном усилении.

БК Прометей подписал экс-звезду Будивельника
Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский официально подтвердил, что после сложных переговоров американский форвард Ди Джей Стефенс согласился присоединиться к команде на сезон 2020-2021.

Стефенс хорошо знаком с украинской Суперлигой. В сезоне 2016-2017 американец выиграл чемпионат Украины в составе столичного Будивельника, набирая в среднем за игру по 13,1 очка и 5,9 подбора.

Два последних сезона Стефенс провел во французском Ле-Мане, с которым выигрывал местный чемпионат и дважды побеждал в конкурсе данков на Матче звезд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новым главным тренером БК Прометей стал Виталий Черний.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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