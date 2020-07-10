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Два игрока Вашингтона заразились коронавирусом

Баскетбол
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У претендента на плей-офф от Востока большие проблемы.

Два игрока Вашингтона заразились коронавирусом
Новина українською

Как сообщает NBC Sports, в Вашингтоне коронавирус подхватили центровой Томас Брайант и разыгрывающий Гэри Пэйтон-младший.

Оба игрока не поехали вместе с командой в кампус в Орландо, но в стане Уизардс рассчитывают, что Брайант и Пэйтон после выздоровления все же поучаствуют в рестарте сезона.

Вашингтон задолго до возобновления сезона столкнулся с колоссальными кадровыми потерями. В Орландо по разным причинам не сыграют Брэдли Бил, Джон Уолл и Давис Бертанс.

Вашингтон перед возобновлением чемпионата с показателем 24-40 занимает 9-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5,5 побед.

Сезон в НБА возобновится 30 июля.

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В статье: НБА Вашингтон Уизардз коронавирус
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