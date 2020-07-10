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Официально. БК Тернополь вошел в Суперлигу

Баскетбол
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Есть 10-й участник в элитном дивизионе чемпионата Украины по баскетболу!

Официально. БК Тернополь вошел в Суперлигу
Новина українською

"Рассмотрев ходатайство БК Тернополь о включении клуба в состав участников Суперлиги и учитывая решение, принятое Исполнительным комитетом ФБУ 23.06.2020 года, а также выполнены клубом условия по предоставлению соответствующих финансовых гарантий для участия в соревновании, Федерация баскетбола Украины приняла решение включить БК Тернополь в состав участников Суперлиги.

Следующий сезон в Суперлиге Тернополь проведет на обновленной арене ФОК.

Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будет играть 10 команд – больше всего за последние 4 сезона. В чемпионате 2017/18 и 2018/19 годов в Суперлиге выступало 8 команд, в прошедшем сезоне соревновались 9 клубов.

Последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб Волыньбаскет, который занял 8 место в регулярном чемпионате 2015/16", - сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что в сезоне 2019-2020 БК Тернополь стал победителем Группы 2 в Высшей лиге.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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