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Алексей Лень не отправился из Сакраменто на возобновление сезона
Пока рано
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень не отправился вместе с командой на возобновления сезона НБА. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что вместе с украинцем к команде тоже не присоединились атакующий защитник Бади Хилд и тяжелый форвард Джабари Паркер. Причиной этому стало отсутствие разрешения врачей команды на их переезд. Все трое ранее перенесли коронавирус, а Паркер и вообще попался на нарушении обязательного карантина, из-за чего санкции к нему могут быть применены еще более жесткие.
Напомним, что ранее в возрасте 27 лет не стало чемпионки мира по шорт-треку.
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