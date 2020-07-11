Алексей Лень не отправился из Сакраменто на возобновление сезона

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень не отправился вместе с командой на возобновления сезона НБА. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что вместе с украинцем к команде тоже не присоединились атакующий защитник Бади Хилд и тяжелый форвард Джабари Паркер. Причиной этому стало отсутствие разрешения врачей команды на их переезд. Все трое ранее перенесли коронавирус, а Паркер и вообще попался на нарушении обязательного карантина, из-за чего санкции к нему могут быть применены еще более жесткие.

Напомним, что ранее в возрасте 27 лет не стало чемпионки мира по шорт-треку.