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Алексей Лень не отправился из Сакраменто на возобновление сезона

Баскетбол
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Алексей Лень не отправился из Сакраменто на возобновление сезона
UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень не отправился вместе с командой на возобновления сезона НБА. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что вместе с украинцем к команде тоже не присоединились атакующий защитник Бади Хилд и тяжелый форвард Джабари Паркер. Причиной этому стало отсутствие разрешения врачей команды на их переезд. Все трое ранее перенесли коронавирус, а Паркер и вообще попался на нарушении обязательного карантина, из-за чего санкции к нему могут быть применены еще более жесткие.

Напомним, что ранее в возрасте 27 лет не стало чемпионки мира по шорт-треку.

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В статье: NBA Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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