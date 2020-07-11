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Прометей получил нового помощника главного тренера
Им стал Андрюс Юркунас
Каменская баскетбольная команда "Прометей" подписала нового помощника главного тренера. Об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский.
Новым ассистентом наставника "Прометея" стал литовский специалист Андрюс Юркунас.
"Прометей" подписал контракт с еще одним помощником главного тренера. По просьбе Виталия Черния литовский специалист Андрюс Юркунас будет ему помогать в работе с командой. Андрюс в прошлом именитый литовский тяжелый форвард. Вместе со сборной Литвы в 1996 завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Атланте. Добро пожаловать в команду" - сказал президент.
Напомним, что ранее Симона Халеп подтвердила участие на турнире в Палермо.