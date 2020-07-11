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Прометей получил нового помощника главного тренера

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Им стал Андрюс Юркунас

Прометей получил нового помощника главного тренера
UA-Футбол
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Каменская баскетбольная команда "Прометей" подписала нового помощника главного тренера. Об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский.

Новым ассистентом наставника "Прометея" стал литовский специалист Андрюс Юркунас.

"Прометей" подписал контракт с еще одним помощником главного тренера. По просьбе Виталия Черния литовский специалист Андрюс Юркунас будет ему помогать в работе с командой. Андрюс в прошлом именитый литовский тяжелый форвард. Вместе со сборной Литвы в 1996 завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Атланте. Добро пожаловать в команду" - сказал президент.

Напомним, что ранее Симона Халеп подтвердила участие на турнире в Палермо.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
XSport.ua

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