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БК Запорожье подписал американского разыгрывающего

Баскетбол
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Мощный ход от середняка Суперлиги.

БК Запорожье подписал американского разыгрывающего
Новина українською

Запорожцы официально объявили о заключении годичного контракта с 27-летним разыгрывающим из Калифорнии Майком Кеффи.

Кеффи после завершения студенческой карьеры в составе калифорнийского университета Лонг-Бич не был выбран на драфте НБА и уехал в Европу.

За четыре года новобранец Запорожья сменил четыре страны, поиграв в Венгрии, Греции, Финляндии и Словакии. В сезоне 2019-2020 в составе словацкого Лученца американец в среднем за игру набирал по 17,1 очка, 4,4 подбора и 5,1 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье подписал форварда из Литвы.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье
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