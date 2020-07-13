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Пустовой может уйти из Барселоны в другой испанский клуб

Баскетбол
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Центровой сборной Украины сменит прописку?

Пустовой может уйти из Барселоны в другой испанский клуб
Новина українською

Как утверждают испанские СМИ, новый главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичюс на позиции центрового предпочитает видеть не Артема Пустового, а бигмэна из Валенсии Майка Тоби.

В случае переезда Тоби в столицу Каталонии Барселона не станет удерживать Пустового, в услугах которого заинтересована Валенсия. В лице украинца клуб из одноименного города видит важное дополнение к Бояну Дублевичу и Деррику Уильямсу.

Пустовой в сезоне 2019-2020 получал минимальную игровую практику. Воспитанник Химика во всех турнирах провел всего 6 матчей (47 минут), набирая в среднем за игру по 4,5 очка и 2,1 подбора.

С Барселоной в прошлом сезоне Артем Пустовой стал вице-чемпионом Испании.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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