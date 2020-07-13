Рестарт сезона в НБА: главные вопросы для 10 основных фаворитов

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

40 экспертов ESPN перед рестартом сезона в Орландо оценили перспективы 10 лучших команд лиги в соответствии с последним рейтингом силы.

Пройдет ли «смолл-бол» от Хьюстона? Смогут ли Лейкерс найти оптимальный баланс в своем составе? Достаточно ли козырей у Торонто, чтобы снова остановить Милуоки?

Эксперты отметили свою уверенность в том, насколько эффективно каждая команда способна ответить на главный вопрос, в диапазоне от 0 до 100%. Ниже перечень тех самых вопросов, ранжированных от большей уверенности к меньшей.

Командная «химия» Клипперс на площадке

Разобравшись с травмами и проведя все необходимые ходы на рынке игроков, Клипперс в течение большей части сезона находили правильный ритм для погони за титулом.

«Что я знаю по-настоящему, так это то, что в последние 10 игр до приостановки сезона мы превратились в настоящих Клипперс», - говорил тренер Док Риверс в апреле. «Вы могли буквально прочувствовать это. Мы начали понимать друг друга. Мы без проблем справлялись без Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Это больше не было принудительным».

Теперь Клипперс нужно найти способ, как вернуться к тому, на чем они остановились перед четырехмесячным перерывом. Пятерка, которая 8 марта закрывала матч с Лейкерс, в составе Леонарда, Джорджа, Лу Уильямса, Монтрезла Харрелла и Маркуса Морриса, вместе провела всего 12 минут, но в ESPN все равно высоко оценивают перспективы этого набора игроков. Более 80% экспертов дали 70-процентную уверенность в том, что Док Риверс найдет оптимальный баланс в команде.

Средний балл: 76,5%

Минимальный/Максимальный диапазон: 30%/100%

Наиболее распространенная оценка: 90%.

С кем Лейкерс будут завершать матчи?

В регулярном чемпионате у Лейкерс была 101 минута «клатча» – вместе с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом Фрэнк Фогель в решающие мгновения матчей выпускал на площадку Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Дэнни Грина, Алекса Карузо, Кайла Кузьму, Рэджона Рондо и Эвери Брэдли.

Брэдли по семейным причинам не будет с Лейкерс в Орландо, но эксперты ESPN сохраняют веру в двух суперзвезд и тех, кто будут подносить им снаряды. Более 64% опрошенных выразили, по крайней мере, 80-процентную уверенность в том, что в концовках матчей у Лейкерс будет все хорошо.

Средний балл: 76%

Минимальный/Максимальный диапазон: 20%/100%

Наиболее распространенная оценка: 80%.

Будет ли конкурентным окружение Янниса в Милуоки?

У Милуоки в регулярном чемпионате с Яннисом Адетокумбо на площадке был невероятный показатель +/- (+16,1). Когда же грек отдыхал, команда Майка Буденхольцера показывала вполне презентабельные +4,1, что эквивалентно седьмому месту среди всех команд НБА этого сезона.

Но в плей-офф прошлого года в серии с Торонто Милуоки с Яннисом на скамейке был просто раздавлен (-10,3). Главные помощники грека в лице Эрика Блэдсоу и Криса Миддлтона еще не доказали свою реальную стабильность в плей-офф, особенно в качестве вторых опций у чужого кольца.

Тем не менее, эксперты ESPN выразили доверие окружению Адетокумбо в Милуоки – только 14% опрошенных оценили талант остального ростера Бакс в менее, чем 70%.

Средний балл: 75,7%

Минимальный/Максимальный диапазон: 30%/100%

Наиболее распространенная оценка: 80%.

Сработает ли ставка Хьюстона на «смолл-болл»?

В ростере Хьюстона нет ни одного баскетболиста с габаритами центрового. Когда Рокетс в феврале обменяли Клинта Капелу в Атланту, переход на «смолл-болл» быстро дал результат, но затем привел к череде поражений.

«Игроки верят в нашу стратегию, а затем навязывают нашу волю», - говорил тренер Рокетс Майк Д’Энтони незадолго до ухода НБА на карантин. «Наши сильные стороны превращаются в то, что способно побеждать. Но если соперник навязывает нам свою игру, если они громят нас на щитах, если мы вообще не защищаемся, то тогда это безумие, и нам не победить».

Эксперты ESPN не верят ни в полный провал стратегии Хьюстона, ни в ее ошеломительный успех. Большинство предсказывают, что «смолл-болл» Рокетс скорее даст результат, чем нет.

Средний балл: 64,6%

Минимальный/Максимальный диапазон: 30%/90%

Наиболее распространенная оценка: 70%.

Каким будет похудевший Никола Йокич?

Йокич еще не присоединился к Денверу в кампусе в Орландо после положительного теста на коронавирус, хотя генеральный менеджер Наггетс Кэлвин Бут заявил, что в команде не сомневаются в возвращении своего лидера из Сербии, поскольку Йокич за последние недели сдал несколько отрицательных тестов на COVID-19.

Главный вопрос в том, насколько эффективным будет Йокич после того, как серб во время карантина похудел на 18 кг.

«Странно видеть его таким, он намного более спортивен, он двигается намного лучше», - говорит об одноклубнике Джамал Мюррей.

Были случаи, когда габариты Йокича были реальным преимуществом серба в нападении, а потому многие эксперты ESPN выразили сомнения в том, что более худой лидер Денвера будет столь же эффективным. Тем не менее, большинство опрошенных не серьезно обеспокоены трансформацией лучшего пасующего центрового лиги.

Средний балл: 64,3%

Минимальный/Максимальный диапазон: 20%/90%

Наиболее распространенная оценка: 60%.

Способен ли Кемба Уокер «тащить» в плей-офф?

Уокер, пропустив после перерыва на Звездный уик-энд пять матчей из-за проблем с коленом, до наступления пандемии коронавируса успел четырежды выйти на площадку, но его эффективность в последних играх перед приостановкой сезона была крайне низкой. Плеймейкер Бостона только в одном матче набрал больше 20 очков, а в трех играх из четырех он выбрасывал менее 30% с игры.

К 30 годам Уокер провел в плей-офф всего 11 игр и не выиграл ни одной серии с не самой внушающей персональной статистикой – 21,5 очка, 3,3 подбора, 4,7 передачи и 39% бросков с игры.

Большинство экспертов ESPN по-прежнему выражают, по крайней мере 70% уверенности в способности Уокера быть эффективным для Бостона в плей-офф, в то время как другие предпочитают использовать выжидательный подход.

Средний балл: 63%

Минимальный/Максимальный диапазон: 20%/100%

Наиболее распространенная оценка: 70%.

Каков защитный потенциал Майами?

В распоряжении Эрика Споэльстры в Майами есть два топ-игрока в защите – Джимми Батлер и Бэм Адебайо. В то же время большую часть сезона Хит не рассматривались, как реальный претендент на титул. Сможет ли эта команда изменить свой статус в плей-офф?

Эксперты ESPN не были единодушны в оценке защитного потенциала Майами. Большинство опрошенных выразили прохладную уверенность в оборонительных порядках Хит, что не удивляет, ведь у Батлера и компании в регулярном чемпионате был лишь 14-й защитный рейтинг.

Средний балл: 59,7%

Минимальный/Максимальный диапазон: 10%/100%

Наиболее распространенная оценка: 60%.

На что способен дуэт Дончич-Порзингис?

Лука Дончич и Кристапс Порзингис в этом сезоне дебютируют в плей-офф (если Даллас с треском не провалится во время рестарта чемпионата). В регулярном сезоне рейтинг Дончича и Порзингиса во время совместного пребывания на площадке составляет +6,7 очка. Две звезды Далласа занимали 37-е место среди 146 дуэтов НБА, сыгравших вместе как минимум 1000 минут.

Лишь несколько экспертов ESPN пророчат Дончичу и Порзингису провал в плей-офф. Большинство выразили небольшой оптимизм относительно того, что дуэт европейцев найдет способ, как добиться максимальной эффективности в своем премьерном плей-офф.

Средний балл: 59,7%

Минимальный/Максимальный диапазон: 30%/90%

Наиболее распространенная оценка: 70%.

Насколько конкурентным будет трио Симмонс-Эмбиид-Хорфорд?

За 429 минут совместного пребывания на площадке Бен Симмонс, Джоэль Эмбиид и Эл Хорфорд в этом сезоне выдавали средние показатели, которые явно не соответствовали их звездному статусу. У трио лидеров Филадельфии был отрицательный рейтинг эффектности (-0,8), отличная защита и ужасное нападение.

Группа экспертов ESPN разделилась во мнении касательно перспектив Симмонса, Эмбиида и Хорфорда в плей-офф, хотя немногие опрошенные выразили абсолютную уверенность в успехе Филадельфии. Только 10% экспертов оценили уверенность перспектив этого трио в 70% и выше.

Средний балл: 48,6%

Минимальный/Максимальный диапазон: 10%/80%

Наиболее распространенная оценка: 30%.

Торонто и его шансы в противостоянии с Милуоки

Торонто победил Милуоки в плей-офф прошлого сезона, но в этом году Рэпторс придется иметь дело с Яннисом Адетокумбо без MVP финала НБА Кавая Леонарда, который после единственного сезона в Канаде уехал в Клипперс.

По прогнозу ESPN Basketball Power Index, вероятность встречи Милуоки и Торонто в финале Восточной конференции составляет 65,8%.

Большая часть экспертов ESPN не очень высоко оценивает способность Рэпторс на повторный триумф в противостоянии с Бакс, при этом 19% опрошенных выражают уверенность не менее 70%.

Средний балл: 44,6%

Минимальный/Максимальный диапазон: 10%/90%

Наиболее распространенная оценка: 50%.