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БК Днепр продлил контракт с опытным украинцем

Баскетбол
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Очередной кадровый шаг от чемпиона Суперлиги.

БК Днепр продлил контракт с опытным украинцем
Новина українською

Днепр на официальном уровне объявил о продлении контракта на сезон 2020-2021 с украинским форвардом Дмитрием Глебовым, который выступает в команде последние четыре года.

Глебов в чемпионском сезоне в Суперлиге отыграл 24 матча, набирая в среднем за игру по 8,4 очка, 3,2 подбора и 3,0 передачи.

В Кубке Европы ФИБА украинец выдавал следующую персональную статистику – 8,3 очка, 2,5 подбора и 2,3 передачи за 21,9 минуты игрового времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр получил четырех потенциальных соперников по Лиге чемпионов.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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