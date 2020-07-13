БК Днепр продлил контракт с опытным украинцем

Днепр на официальном уровне объявил о продлении контракта на сезон 2020-2021 с украинским форвардом Дмитрием Глебовым, который выступает в команде последние четыре года.

Глебов в чемпионском сезоне в Суперлиге отыграл 24 матча, набирая в среднем за игру по 8,4 очка, 3,2 подбора и 3,0 передачи.

В Кубке Европы ФИБА украинец выдавал следующую персональную статистику – 8,3 очка, 2,5 подбора и 2,3 передачи за 21,9 минуты игрового времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр получил четырех потенциальных соперников по Лиге чемпионов.