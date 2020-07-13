БК Киев-Баскет заполучил бывшего лидера Одессы

Киев-Баскет официально сообщил о подписании контракта с 30-летним американским разыгрывающим Брюсом Месси, который два последних сезона провел в БК Одесса.

В прошлом сезоне Месси стал одним из лучших снайперов Суперлиги, набирая в среднем за игру по 20,4 очка, 4,6 подбора и 4,3 передачи.

Новичок Киев-Баскета неоднократно попадал в символическую пятерку тура и несколько раз номинировался на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Украины.

Брюс Месси стал вторым новобранцем Киев-Баскета в межсезонье после украинца Евгения Сахнюка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новый контракт с Киев-Баскетом подписал Павел Крутоус.