Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Киев-Баскет заполучил бывшего лидера Одессы
Солидное усиления для Айнарса Багатскиса.
Киев-Баскет официально сообщил о подписании контракта с 30-летним американским разыгрывающим Брюсом Месси, который два последних сезона провел в БК Одесса.
В прошлом сезоне Месси стал одним из лучших снайперов Суперлиги, набирая в среднем за игру по 20,4 очка, 4,6 подбора и 4,3 передачи.
Новичок Киев-Баскета неоднократно попадал в символическую пятерку тура и несколько раз номинировался на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Украины.
Брюс Месси стал вторым новобранцем Киев-Баскета в межсезонье после украинца Евгения Сахнюка.
Ранее UA-Футбол сообщал, что новый контракт с Киев-Баскетом подписал Павел Крутоус.