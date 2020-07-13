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БК Прометей усилился центровым сборной Украины

Баскетбол
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Вячеслав Петров определился с местом продолжения карьеры.

БК Прометей усилился центровым сборной Украины
Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский в Facebook сообщил о подписании контракта с центровым сборной Украины Вячеславом Петровым, который в прошлом сезоне защищал цвета Киев-Баскета.

Петров в сезоне 2019-2020 стал одним из самых эффективных центровых Суперлиги. В чемпионате Украины новичок Прометея в среднем за игру набирал по 12,6 очка и 6,0 подбора. Рейтинг эффективности Петрова составлял 16,4 балла.

В Кубке Европы ФИБА 25-летний центровой приносил Киев-Баскету по 9,1 очка, 5,3 подбора и 3,5 передачи.

Ожидается, что комплектацию состава на сезон 2020-2021 Прометей завершит подписанием американского защитника.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей подписал экс-звезду Будивельника.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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