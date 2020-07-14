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БК Киев-Баскет отпустил американца и продлил украинца

Баскетбол
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Вице-чемпион Украины продолжает активничать в межсезонье.

БК Киев-Баскет отпустил американца и продлил украинца
Новина українською

Как сообщает Sportando, руководство Киев-Баскета приняло решение сохранить в команде украинского защитника Богдана Близнюка. Тот же источник сообщает, что столичный клуб расстался с американским форвардом Киндалом Хиллом, который продолжит карьеру в Германии.

Близнюк в прошлом сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 10,6 очка, 4,8 подбора и 2,9 передачи.

Хилл на внутренней арене приносил Киев-Баскету по 10,0 очка и 5,4 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что очередным новичком Киев-Баскета стал американский разыгрывающий с опытом выступлений в Суперлиге.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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