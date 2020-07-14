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Лень по-прежнему не прибыл в Орландо на рестарт сезона в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Странная ситуация.

Лень по-прежнему не прибыл в Орландо на рестарт сезона в НБА
Новина українською

По информации портала Basketusa.com, за 8 дней до первого контрольного матча против Майами украинский центровой Алексей Лень все еще не присоединился к Сакраменто в кампусе в Орландо.

Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус. Тогда же стало известно, что COVID-19 подхватили Бадди Хилд и Джабари Паркер, но оба игрока уже прибыли в распоряжение команды и ждут разрешения на участие в групповых тренировках.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер Кингз Люк Уолтон не рассчитывает на Леня во время рестарта сезона. Позже тот же Уолтон выразил уверенность в том, что украинский центровой поможет команде в Орландо.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА
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