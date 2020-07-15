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БК Киев-Баскет договорился с американским защитником

Баскетбол
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Вице-чемпион Суперлиги отрапортовал об очередном новичке.

БК Киев-Баскет договорился с американским защитником
Новина українською

Киев-Баскет официально подтвердил заключение контракта с американским защитником Брендоном Янгом, который в сезоне 2018-2019 выступал в Суперлиге в составе Черкасских Мавп.

Янг в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии с Левски. В 30 матчах местного чемпионата новичок Киев-Баскета в среднем за игру набирал по 13,0 очка, 3,1 подбора и 5,6 передачи.

Ранее Киев-Баскет подписал американца Брюса Месси и украинца Евгения Сахнюка. Также столичный клуб продлил контракты с Павлом Крутоусом и Ильей Близнюком.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Киев-Баскет заполучил бывшего лидера Одессы.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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