БК Днепр узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов в первом раунде квалификации сыграет с Гронингеном, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября. Первую игру БК Днепр проведет на домашней площадке.

Гронинген выступит в Лиге чемпионов в статусе вице-чемпиона Нидерландов. В прошлом сезоне будущий соперник Днепра с показателем 17-5 пропустил вперед только Зволле.

В случае победы над Гронингеном во втором раунде квалификации Лиги чемпионов БК Днепр сыграет с Ираклисом (Греция) или Керавносом (Кипр). Матчи этой стадии турнира пройдут 22 и 25 сентября.