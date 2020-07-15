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БК Днепр узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

Баскетбол
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Команду Дениса Журавлева ждет поездка в Нидерланды.

БК Днепр узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
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Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов в первом раунде квалификации сыграет с Гронингеном, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября. Первую игру БК Днепр проведет на домашней площадке.

Гронинген выступит в Лиге чемпионов в статусе вице-чемпиона Нидерландов. В прошлом сезоне будущий соперник Днепра с показателем 17-5 пропустил вперед только Зволле.

В случае победы над Гронингеном во втором раунде квалификации Лиги чемпионов БК Днепр сыграет с Ираклисом (Греция) или Керавносом (Кипр). Матчи этой стадии турнира пройдут 22 и 25 сентября.

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В статье: БК Днепр Лига чемпионов по баскетболу
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