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Ключевой игрок Оклахомы пропустит рестарт сезона в НБА

Баскетбол
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У него уважительная причина.

Ключевой игрок Оклахомы пропустит рестарт сезона в НБА
Новина українською

Немецкий разыгрывающий Тандер Деннис Шредер не сыграет в Орландо в связи с грядущими родами жены.

"Для меня это нелегко. Я люблю своих партнеров по команде, люблю баскетбол, но семья всегда на первом месте. Постараюсь договориться с клубом. Я не оставлю свою жену одну, когда она будет рожать второго ребенка", - приводит слова Шредера обозреватель ESPN Ройс Янг.

Шредер проводит прорывной сезон в карьере и считается одним из главных претендентов на награду лучшему шестому игроку. В среднем за игру разыгрывающий приносит Оклахоме по 19,0 очка, 3,7 подбора и 4,1 передачи.

Оклахома перед рестартом сезона с показателем 40-24 занимает пятое место в Западной конференции. Тандер досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Деннис Шредер
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