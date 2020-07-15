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БК Харьковские Соколы сохранили капитана

Баскетбол
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Клуб Суперлиги удержал ключевого игрока.

БК Харьковские Соколы сохранили капитана
Новина українською

Соколы официально сообщили о продлении контракта на сезон 2020-2021 с капитаном команды Игорем Бояркиным.

Опытный разыгрывающий в прошлом сезоне в Суперлиге провел 26 матчей, набирая в среднем за игру по 7,2 очка, 1,9 подбора и 4,3 передачи.

Для Бояркина Соколы – пятый клуб в чемпионате Украины. Ранее Игорь поиграл в Донецке, Говерле, Кривбассе и Черкасских Мавпах.

Харьковские Соколы в сезоне 2019-2020 с показателем 4-22 стали худшей командой сезона в Суперлиге.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал американского форварда.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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