БК Харьковские Соколы сохранили капитана

Соколы официально сообщили о продлении контракта на сезон 2020-2021 с капитаном команды Игорем Бояркиным.

Опытный разыгрывающий в прошлом сезоне в Суперлиге провел 26 матчей, набирая в среднем за игру по 7,2 очка, 1,9 подбора и 4,3 передачи.

Для Бояркина Соколы – пятый клуб в чемпионате Украины. Ранее Игорь поиграл в Донецке, Говерле, Кривбассе и Черкасских Мавпах.

Харьковские Соколы в сезоне 2019-2020 с показателем 4-22 стали худшей командой сезона в Суперлиге.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал американского форварда.