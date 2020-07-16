БК Тернополь подписал американского защитника

Первым новичком Тернополя перед дебютом в элитном дивизионе стал Эдриан Бови, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Бови в прошлом сезоне выступал в литовском Алитус Дзукия, набирая в матчах местного чемпионата по 10,9 очка, 3,7 подбора и 3,5 передачи.

Свой лучший сезон в Европе новичок Тернополя провел два года назад, когда в составе Мгзавреби стал MVP чемпионата Грузии.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал американского форварда.