Рестарт сезона в НБА: 8 игроков, которые могут повлиять на судьбу плей-офф

Оригинал статьи – Кирк Голдсберри, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Спустя 4,5 месяца НБА почти вернулась. От рестарта сезона нас отделяют всего несколько недель, и, если все пойдет гладко, чуть менее трех месяцев от того, чтобы узнать имя чемпиона 2020 года. В то время как Милуоки, Лейкерс и Клипперс остаются фаворитами на Кубок Ларри О'Брайена, в кампусе в Орландо будут и другие звездные игроки, которые либо выстрелят, либо разрушат шансы своих команд.

Паскаль Сиакам: сможет ли он возглавить нападение чемпионов?

Сиакам был лучшим игроком на площадке в первом матче финала 2019 года против Голден Стэйта, набрав 32 очка с 17 бросков с игры. Теперь в Торонто надеются, что камерунец поможет им защитить титул без Кавая Леонарда.

Прорыв Сиакама – один из самых сенсационных за последние годы. Будучи выбранным на драфте 2016 года под 27-м пиком, в своем дебютном сезоне в НБА он набирал лишь по 4 очка за игру. Спустя 4 года он заслуженно считается одним из лучших двусторонних игроков в лиге.

Сиакам сочетает в себе изоляции, пик-энд-роллы и пост-апы, что делает его уникальной машиной для набора очков. Проходы стали его фирменным оружием, но он прогрессирует и в атаках с периметра (6 3-очковых попыток в среднем за игру с 36-процентной реализацией). Сиакам – один из самых сложных оппонентов для любого защитника Восточной конференции.

Хотя с увеличением роли уровень эффективности Сиакама у чужого кольца немного снизился, нападение Торонто процветает, когда камерунец находится на площадке. Рэпторс с Сиакамом набирают впечатляющие 112,8 очка за 100 владений, а когда Паскаль садится на скамейку запасных, то атака канадцев теряет ровно 6 очков за 100 владений.

Торонто в прошлом сезоне снова и снова полагался на Леонарда – в плей-офф уровень задействования MVP Финала за 58 минут «клатча» составлял 41,1%. Теперь в кульминационные момент мяч должен находиться в руках Сиакама.

Бэм Адебайо: может ли он остановить Янниса Адетокумбо?

Милуоки может быть лучшей командой на Востоке, но если вам удастся замедлить Адетокумбо и дать отпор Бакс на 3-очковой дуге, то вы можете победить их. Именно это Майами Хит сделали 3 марта.

Адетокумбо в том проигранном с разницей в 16 очков матче показал худшую игру в сезоне, набрав лишь 13 баллов за 18 бросков с игры, а его команда реализовала всего 20,6% трехочковых. Была ли это случайность? Может быть. Но у Майами в этом году две победы в двух матчах с Милуоки, и только Хит обладают игроком, который физически способен противостоять действующему MVP лиги.

Адебайо обладает идеальными габаритами для современной обороны НБА – 205 см и 115 кг. Он хорошо чувствует игру, он способен эффективно отрабатывать на щитах и блокировать броски, и он достаточно быстр, чтобы обороняться на периметре. Он – лучший опекун для Адетокумбо после Кавая Леонарда из Клипперс.

Только факты: из 15 защитников, которые в этом сезоне по крайней мере 50 раз противостояли Адетокумбо, именно у Адебайо лучшие показатели по количеству пропущенных очков за владение. Лидер Милуоки при опеке Бэма набрал всего 9 очков при 20 бросках.

Да, выборка небольшая, но перед плей-офф на Востоке именно Бэм Адебайо выглядит как единственный парень, способный доставить проблемы Адетокумбо. Если в Милуоки не сделают правильных выводов из матчей регулярного чемпионата, то у Майами будет шанс отправить Бакс в отпуск уже на старте плей-офф.

Джейсон Тэйтум: будет ли он атаковать?

Тэйтум – один из лучших молодых бомбардиров на Востоке, и если он ловит кураж, то кураж ловит и Бостон. У Джейсона в Бостоне Кайри Ирвинга был невыразительный сезон второгодки, но в этом сезоне он трансформировался в лучшего снайпера Селтикс, набирая в среднем за игру по 24 очка.

Тэйтум прогрессировал в скоринге несколькими способами. Он стал эффективней пользоваться своими габаритами, повысив количество проходов под кольцо до 30,7% от всех атак по сравнению с 21% в прошлом сезоне. Это помогло Джейсону повысить свою бросковую эффективность и увеличило количество его появлений на линии штрафных.

Что касается джамп-шотов, то Тэйтум начал все чаще отказываться от малоэффективных бросков со средней дистанции и значительно прибавил в стэп-бэках. Если в прошлом году его 180 стэп-бэков в среднем приносили по 0,77 очка за игру, то в этом сезоне форвард Бостона улучшил этот показатель до 1,05 балла.

Это обнадеживающие факторы для Тэйтума и Бостона, но готов ли Джейсон в Орландо взвалить груз ответственности на свои плечи? Если Тэйтум станет надежным снайпером в плей-офф, то облегчит жизнь Кембе Уокеру и Гордону Хэйворду. И тогда атаку Бостона будет сложно остановить.

Крис Миддлтон: выйдет ли он на первый план, если Янниса закроют?

Милуоки выглядит как одна из лучших команд в недавней истории НБА, но у них есть один существенный недостаток. Если вы можете остановить в нападении Янниса Адетокумбо, то уровень уязвимости Бакс повышается до критической отметки. И как раз в таких ситуациях Майку Буденхольцеру нужен Крис Миддлтон.

Миддлтон – не просто второй лучший игрок Милуоки, он временная затычка Бакс в те моменты, когда сопернику удается придержать Адетокумбо.

Миддлтон прогрессировал в одного из самых эффективных исполнителей джамп-шотов. Он был великолепен во время регулярного сезона, демонстрируя максимальные карьерные показатели как по очкам за игру, так и по бросковой эффективности, но все это не имеет значения, если не сработает в плей-офф.

Миддлтон в прошлом сезоне в финальной серии конференции против Торонто пропал в тот самый момент, когда Милуоки нуждался в нем больше всего. В третьем матче серии (поражение Бакс «-6») он выбросил 3 из 16 с игры и набрал всего 9 очков. В пятом матче (и снова Милуоки проигрывают с разницей в 6 баллов) у Криса было всего 6 очков и 2 из 9 с игры.

От Криса Миддлтона сейчас зависит очень многое – и то, сможет ли Милуоки выйти на следующий уровень, и то, захочет ли Яннис Адетокумбо связать свое будущее с этой командой.

Пол Джордж: готов ли он к вниманию?

Мы все знаем, что Джордж великолепный двусторонний игрок, но ему еще многое предстоит доказать. Его команды не выходили во второй раунд плей-офф с тех пор, как Индиана в 2014 году семь матчей держала в напряжении Майами ЛеБрона Джеймса. В прошлом году Джордж поучаствовал в самом незабываемом моменте плей-офф, но не так как ему хотелось бы – Пол в майке Оклахомы наблюдал за тем, как Дамьен Лиллард из Портленда забивает через него невероятный победный трехочковый и выводит Блэйзерс в полуфинал Запада.

Но это уже в прошлом. Сейчас Джорджу 30 лет, он в самом расцвете сил, и в этом году его лучший шанс выиграть титул. Клипперс в этом сезоне выглядели невероятно с Джорджем и Каваем Леонардом на площадке. Когда две звезды Парусников были в игре, то команда выиграла 24 из 32 матчей с впечатляющим показателем +/- (+11,6).

Если у Джорджа и есть недостаток, то это его агрессивность. Со временем он стал все больше доверять своему броску и перестал регулярно прорываться под кольцо. В этом сезоне у него рекордные показатели по количеству выброшенных трехочковых и карьерный минимум по броскам из «краски». Его бросковая линейка в сезоне 2019-2020 говорит о том, что Джордж трансформируется в специалиста по трехочковым, но в плей-офф будут моменты, когда его команде понадобится больше.

На данном этапе нет сомнений в надежности Леонарда в плей-офф, поэтому Джордж остается самым большим X-фактором Клипперс. Леонард в Торонто выиграл титул благодаря огромному вкладу таких ветеранов, как Марк Газоль, Серж Ибака и Кайл Лаури. Если Клипперс собираются взять титул, то вторичное бремя будет в основном ложиться именно на Джорджа.

Дуайт Ховард: способен ли он противостоять лучшим центровым Запада?

Дуайт Ховард все еще хорош? В 34 года бывший претендент на MVP не выходит в старте и показывает карьерный минимум в минутах, очках и подборах. Тем не менее, заманчиво думать, что Ховард еще не сказал своего последнего слова, а часть его былой магии вновь откроется, когда он вернется в Орландо, где провел лучшие годы своей карьеры.

В восьми сезонах с Мэджик Ховард в среднем за игру собирал по 18 очков и 13 подборов. Он четырежды становился лидером сезона в НБА по подборам и дважды по блок-шотам, но с тех пор его карьера пошла вниз. Впрочем, стареющие звезды нередко превращаются в значимые фигуры в командах-претендентах. 34-летний Марк Газоль, выдавший в прошлом сезоне несколько отличных игр в плей-офф в сериях с Милуоки и Голден Стэйтом, – яркий тому пример. Способен ли Ховард на нечто подобное?

Есть большая вероятность, что в финале Западной конференции Лейкерс встретятся с Клипперс, и Ховард может стать ключом к успеху в этом потенциальном противостоянии. У Клипперс нет схожего по параметрам игрока – Ховард в дуэлях с Монтрезлом Харреллом и Ивицой Зубацом способен обеспечить Лейкерс и преимущество на щитах, и в защите своей трехсекундной зоны.

Но Ховарду придется прибавлять по сравнению с тем, что он показывал в дерби Лос-Анджелеса. В трех матчах за 38 минут с Дуайтом на площадке Лейкерс за 100 владений были на 13 очков хуже в атаке, чем в те минуты, когда центровой сидел на скамейке.

Рассел Уэстбрук: может ли он играть в дисциплинированный баскетбол?

Рассел Уэстбрук – это загадочная неэффективность. Он одновременно является одним из самых талантливых и разочаровывающих защитников в НБА и самым большим ударным элементом Хьюстона в Орландо – при условии, что он благополучно будет допущен в кампус и сможет сыграть в плей-офф после положительного теста на коронавирус.

Без сомнений, Уэстбрук входит в узкий круг лучших атакующих защитников последних лет, но его проблема всегда была в выборе правильной стратегии. Упрямая настойчивость Рассела к трехочковыми бросками из сложных позиций в течение многих лет вредила его показателям эффективности. Примерно с 16 января 2020 года он изменился. И эти изменения дали невероятный результат:

- В своих первых 34 играх сезона Уэстбрук в среднем выбрасывал по 4,9 трехочковых с 23-процентной реализацией. В среднем за игру он набирал по 24,8 очка, а его бросковая эффективность составляла 45,9% (средний балл в НБА – 52,8%).

- В 19 последних матчах перед приостановкой сезона Уэстбрук совершал только по 1,9 трехочковых за игру, набирая по 32,8 очка с eFG 55,0%.

Обновленный подход помог Уэстбруку стать еще более эффективным. В этих 19 матчах больше половины его бросков были сделаны после прорывов под кольцо, в то время как в первой части сезона один из двух лидеров Хьюстона с ближней дистанции совершал только 36% бросков. Уэстбрук был в ударе после ставки Хьюстона на «смолл-болл», но в то же время принести общий успех команде он не смог.

До приостановки сезона Хьюстон проиграл четыре их пяти последних матчей, но, возможно, длительный перерыв дал коучу Рокетс Майку Д’Энтони время, чтобы создать такую модель игры, при которой Хьюстон сохранит эффективность Уэстбрука и снова вернется на победный путь. Посмотрим.

Донован Митчелл: готов ли он доминировать в играх?

Этим летом Юте нужен от Митчелла лучший баскетбол в его карьере. Ему 23 года, он один из лучших молодых снайперов лиги, но готов ли он повести команду за собой в плей-офф Западной конференции? Без травмированного Бояна Богдановича, второго самого результативного игрока Джаз в этом сезоне, Митчеллу придется искать способ, как набирать больше очков в условиях повышенного внимания обороны. Это сложная задача.

Митчелл – один из немногих молодых снайперов, у которого нет проблем на средней дистанции. Его джамперы и флотеры надежны, и оба этих броска будут иметь ключевое значение в играх плей-офф.

Если Юта хочет быть успешной, то им нужно, чтобы Митчелл был более агрессивным.

Если в портфолио Митчелла есть слабость, то это фолы. У Донована нет проблем с реализацией штрафных бросков (86%), но на линию штрафа он выходит не так часто, как другие лучшие защитники лиги. Среди 36 игроков, набирающих в среднем за игру как минимум по 20 очков, Митчелл с его 6,5 штрафных броска за игру на 100 владений занимает только 28 место.

Одним из способов повышения эффективности для Митчелла в плей-офф может стать использование хитростей по сбору свистков. Ничего своего придумывать не нужно, все уже давно придумано неким бородатым защитником из одного из клубов Запада.