БК Запорожье договорился с американским защитником

Последним новичком БК Запорожья перед сезоном 2019-2020 стал американский защитник Джош Форчун.

Форчун после выступлений в колледже государственного университета в Колорадо не пробился в НБА и уехал в Европу. Американец поиграл в Венгрии и Германии, а в прошлом сезоне засветился в датском Рендерс Кимбрия, набирая в среднем за игру по 16,2 очка и 5,0 подбора.

Помимо Форчуна в новом сезоне в Запорожье будут еще два новых легионера – литовский форвард Ауримас Маяускас и защитник из США Майк Кэффи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь подписал американского защитника.