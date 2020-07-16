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БК Тернополь заполучил опытного украинца

Баскетбол
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Новичок Суперлиги продолжает усиливать состав.

БК Тернополь заполучил опытного украинца
Новина українською

БК Тернополь в Facebook сообщил о подписании контракта с форвардом Андреем Кальниченко, который три последних сезона провел в румынском Клуже.

Кальниченко в сезоне 2019-2020 в матчах чемпионата Румынии в среднем за игру набирал по 4,8 очка и 3,1 подбора. В Кубке Европы ФИБА форвард приносил Клужу по 6,3 очка и 2,5 подбора.

В Украине Кальниченко известен по выступлениям за Химик, Одессу, Донецк и Черкасские Мавпы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь подписал американского защитника.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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