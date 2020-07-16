БК Тернополь заполучил опытного украинца

БК Тернополь в Facebook сообщил о подписании контракта с форвардом Андреем Кальниченко, который три последних сезона провел в румынском Клуже.

Кальниченко в сезоне 2019-2020 в матчах чемпионата Румынии в среднем за игру набирал по 4,8 очка и 3,1 подбора. В Кубке Европы ФИБА форвард приносил Клужу по 6,3 очка и 2,5 подбора.

В Украине Кальниченко известен по выступлениям за Химик, Одессу, Донецк и Черкасские Мавпы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь подписал американского защитника.