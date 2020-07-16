БК Днепр сохранил экс-игрока сборной Украины

БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о продлении контракта с тяжелым форвардом Максимом Корниенко. Новое соглашение баскетболиста с клубом рассчитано до окончания сезона 2020-2021.

Корниенко в чемпионском сезоне в Суперлиге отыграл 24 матча и оформил 12 дабл-даблов. В среднем за игру украинец приносил Днепру по 10,0 очка и 8,2 подбора.

В Кубке Европы ФИБА Корниенко выдавал схожую статистику – 10,8 очка и 9,8 подбора в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов.