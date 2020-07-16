  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Днепр сохранил экс-игрока сборной Украины
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Днепр сохранил экс-игрока сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Очередная новость из лагеря чемпионов Суперлиги.

БК Днепр сохранил экс-игрока сборной Украины
Новина українською

БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о продлении контракта с тяжелым форвардом Максимом Корниенко. Новое соглашение баскетболиста с клубом рассчитано до окончания сезона 2020-2021.

Корниенко в чемпионском сезоне в Суперлиге отыграл 24 матча и оформил 12 дабл-даблов. В среднем за игру украинец приносил Днепру по 10,0 очка и 8,2 подбора.

В Кубке Европы ФИБА Корниенко выдавал схожую статистику – 10,8 очка и 9,8 подбора в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...